В какие города Европы поедут россияне на День святого Валентина
Сервис путешествий «Туту.ру» назвал самые популярные авианаправления Европы на 14 февраля.
Город
Прага
Рим
Барселона
На перелеты в Прагу из Москвы приходится 5,8 % всех проданных билетов. За билеты в обе стороны путешественники заплатили в среднем 17,5 тысячи рублей.
На втором месте оказался Рим — 5 % бронирований, 21,2 тысячи рублей за билеты; на третьем — Барселона 3,6 % бронирований, 18,4 тысячи рублей за билеты.
Сервис для путешественников Skyscanner.ru также выяснил, в какие города, по мнению россиян, лучше всего ездить в одиночку.
Город
Санкт-Петербург
Нью-Йорк
Рим
Источник: «Туту.ру», Skyscanner.ru
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