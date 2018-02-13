Сервис путешествий «Туту.ру» назвал самые популярные авианаправления Европы на 14 февраля.

Город

Прага

Рим

Барселона

На перелеты в Прагу из Москвы приходится 5,8 % всех проданных билетов. За билеты в обе стороны путешественники заплатили в среднем 17,5 тысячи рублей.

На втором месте оказался Рим — 5 % бронирований, 21,2 тысячи рублей за билеты; на третьем — Барселона 3,6 % бронирований, 18,4 тысячи рублей за билеты.

Сервис для путешественников Skyscanner.ru также выяснил, в какие города, по мнению россиян, лучше всего ездить в одиночку.

Город

Санкт-Петербург

Нью-Йорк

Рим

Источник: «Туту.ру», Skyscanner.ru