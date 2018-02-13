Столичная полиция завела дело о вандализме (статья 214 УК) после акции в поддержку петербургских и пензенских антифашистов.

По данным главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, к задержанной в рамках этого дела анархистке Елене Горбань четыре часа не пускали адвоката. В результате силовики «развели задержанную на показания», написал Чиков.

Что именно вменяется активистам неизвестно.

10 февраля московские анархисты и антифашисты прошли по Мясницкой улице в с баннером «ФСБ — главный террорист». Они выступили против уголовного дела о «террористическом сообществе», по которому арестованы антифашисты в Пензе и Петербурге.

1 февраля у здания ФСБ на Литейном проспекте провели пикеты в поддержку левых активистов, арестованных по обвинению в создании террористического сообщества. В акции приняли участие член Правозащитного совета Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, поэты Андрей Чернов и Наталия Сивохина, а также художница Наталия Введенская.

Петербургских левых активистов Виктора Филинкова и Игоря Шишкина обыскали в ночь на 26 января, позднее мужчин арестовали. По версии следствия, антифашисты готовили насильственный захват власти и вооруженный мятеж. Их дело засекретили.

Источник: Медиазона, Telegram-канал Павла Чикова