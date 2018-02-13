Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Face против выборов

Рэпер Face опубликовал в своем твиттере серию политических заявлений, призвав россиян бойкотировать президентские выборы, которые пройдут 18 марта. Музыкант назвал Россию маленьким Советским Союзом и страной третьего мира, а также обвинил «оппозицию в стиле Навального» в неспособности предложить альтернативу. При этом Face одобрил нежелание Алексея Навального сдаваться в политической борьбе.

Навальный vs.Роскомнадзор

Политик Алексей Навальный обратился в Таганский суд с иском против Роскомнадзора, потребовавшего удалить с сайта оппозиционера материалы расследования о вице-премьере Сергее Приходько и олигархе Олеге Дерипаске. Политик попросил суд признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его исключить блог Навального из перечня запрещенной информации.

Отказ Путина от бесплатного эфира

Избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для предвыборных дебатов на федеральных каналах. Как уточнила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, отказа от дебатов на региональном телевидении, как и от эфирного времени для размещения агитации от команды Путина не поступало.

Плата России за нарушение прав журналистов

Европейский суд по правам человека удовлетворил иски двух журналистов против России. ЕСПЧ признал три нарушения Конвенции по защите прав человека: права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство беспристрастным судом и права на свободу выражения мнения. Общая сумма исков 13,7 тысячи евро.

Уязвимость Telegram

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили уязвимость нулевого дня в Windows-версии мессенджера Telegram Павла Дурова. Хакеры использовали бэкдор либо для дальнейшей установки шпионских программ, либо для скрытого майнинга Monero, Zcash, Fantomcoin и других криптовалют на вычислительных мощностях жертвы. Сейчас уязвимость в десктопной версии Telegram устранена.

Миллиардные кражи из российских банков

За 2017 год использующие вирус Cobalt Strike хакеры похитили из российских банков более 1,156 миллиарда рублей. По словам зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина, специалисты зафиксировали как минимум 21 волну атак — им подверглись 240 кредитных учреждений; 11 атак оказались успешными.