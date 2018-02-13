Московская межрегиональная транспортная прокуратура хочет штрафовать таксистов «за агрессивную рекламу» в аэропортах Москвы.

В Прокуратуре согласны передать транспортной полиции полномочия на составление протоколов об административных правонарушениях по статье 3.8. КоАП Москвы — «Приставание к гражданам в общественных местах».

Помимо «агрессивной рекламы» среди таксистов, в прокуратуре рассказали о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о защите конкуренции.

«Проверкой вскрыты факты предоставления привилегий некоторым участникам дорожного движения на привокзальных площадях аэропортов Шереметьево и Домодедово», — добавили в ведомстве.

Данные о нарушениях передали в Федеральную антимонопольную службу.

Источник: РБК