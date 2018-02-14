Министр транспорта Максим Соколов призвал ускорить принятие законопроекта о праве силовых структур сажать или сбивать беспилотники, нарушившие границы запретных территорий.

По мнению министра, поправки должны вступить в силу до начала чемпионата мира по футболу. Он пояснил, что для поддержания безопасности на объектах мероприятия потребуется не только регистрировать нарушения со стороны беспилотных летательных аппаратов, но и пресекать их.

Сам законопроект уже опубликован на сайте правовых актов.

В 2018 году чемпионат мира по футболу состоится в России. С 14 июня по 15 июля пройдут матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник: «Коммерсантъ»