Замглавы департамента градостроительной политики Андрей Валуй сообщил о решении властей помочь жильцам домов, попавших в программу реновации, переехать в новые квартиры.

Так, префектура Восточного административного округа поможет перевезти вещи первым переселенцам, для которых подготовили дом № 62Б на 5-й Парковой улице. «После оформления документов будет определен перевозчик в установленном порядке, и осуществлена перевозка», — пояснил Валуй.

По словам замглавы ведомства, власти и в дальнейшем будут помогать переселенцам с переездом. При этом закон о реновации предусматривает содействие в переселении только льготникам: ветеранам, пенсионерам, одиноко проживающим гражданам, инвалидам и многодетным семьям.

Ранее The Village рассказывал, какие дома предложат первым переселенцам и как выглядит первое здание по программе реновации.

Источник: ТАСС