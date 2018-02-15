Гражданин Узбекистана Зафар Тукиев, которого считают причастным к деятельности террористического сообщества, пожаловался в «Комитет против пыток» на действия сотрудников одного из отделов управления ФСБ по Москве.

По словам юриста КПП Дмитрий Пискунова, для передачи расследования в прокуратуру следователи должны были получить от него подпись на протоколе об ознакомлении с материалами дела. Тукиев отказался поставить подпись в отсутствие адвоката и попросил вызвать защитника. Через две недели его вывезли из СИЗО-5 Москвы на черном автомобиле и надели на голову балаклаву задом наперед.

«На обе ноги мне прикрепили металлические прищепки. Я начал двигаться, выкручиваться, на меня сверху надавили ногой, кто-то сказал, чтобы я не двигался и что по-хорошему я не понимаю. Затем раздался скрежет, по моему телу пустили электрический ток. Я почувствовал невыносимую боль. У меня начали трястись икроножные мышцы, все тело от напряжения выгнулось дугой. Когда ток прекратился, человек, державший тряпку, прокричал: „Ты знаешь, зачем это?“ Я ответил: „Нет“. Он отдал приказ продолжить пытку», — рассказал Тукиев.

Обвиняемый утверждает, что, когда пытки кончились, он подписал 15 бланков, в том числе несколько пустых. После этого его доставили обратно в СИЗО. Теперь «Комитет против пыток» подаст заявление в Главное следственное управление по Москве. Экспертиза может подтвердить наличие следов металлизации, которые остаются после пыток электричеством.

По словам адвоката обвиняемого Фирузы Камоловой, следователи отрицают обвинения. По их словам, «Зафар все придумал, либо его научили в камере».

Источник: «Дождь»