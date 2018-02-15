Правительство разрешило делегациям и участникам чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.

Ездить по выделенкам также смогут представители СМИ и «другие лица, принимающие участие в чемпионате». Для этого нужно получить аккредитацию от Организационного комитета «Россия-2018» при согласовании с МВД.

«Принятое решение позволит обеспечить исполнение обязательств России по своевременному перемещению отдельных категорий лиц, прибывающих в города — организаторы чемпионата мира», — говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.

Разрешение будет действовать с 1 июня по 17 июля.

Источник: сайт правительства РФ