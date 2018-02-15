Депутаты Госдумы намерены разработать законопроект о борьбе с рекламой наркотиков в социальных сетях и запрете пропаганды новых наркотических веществ. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на проект рекомендаций думского комитета по безопасности.

«Граждане и организации в своих обращениях все чаще поднимают проблему пропаганды наркотических и психотропных веществ в сети интернет, в том числе в виде всплывающей рекламы при просмотре материалов на видеохостинге YouTube», — отмечается в тексте проекта.

При этом, по словам главы комитета Василия Пискарева, «правоохранители регулярно фиксируют появление новых химических соединений — солей, курительных смесей, психоактивных препаратов, которые преступники пытаются продавать под видом безобидных веществ».

Текст поправок пока не написан, возможные меры будут прорабатываться с правоохранительными органами, пояснил Пискарев.

Источник: «РБК»