На официальном сайте мэрии Москвы обновилась услуга «Перепланировка».

Горожанам стали доступны три новых функции: онлайн-отмена полученного разрешения на перепланировку и переустройство, продление срока действия такого разрешения, а также согласование уже выполненных работ, которые не были одобрены ранее.

Раньше удаленно можно было лишь согласовать будущую перепланировку или переустройство, а также получить по окончании работ акт, оформленный приемочной комиссией.

Сейчас в электронном виде на сайте мэрии можно получить 222 услуги. Из них 36 — в категории «Жилье». С 14 февраля вступили в силу поправки в административный регламент, которые позволяют расширить перечень.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы