Сторонники Алексея Навального открыли доступ к зеркалам официального блога политика на поддоменах сайта fuckrkn.org.

Пока сайт Навального доступен по зеркалам:https://t.co/j1jkz0nfA6 (с любым поддоменом).

Чуть позже сделаем

1. Красную кнопку, как раньше

2. Ещё один специальный сюрприз для мудаков из РКН. — Vladislav (@unkn0wnerror) 15 февраля 2018 г.

Пользователи уже начали использовать возможность указать любой поддомен для выражения своих политических взглядов.

В ближайшее время сторонники Навального обещают Роскомнадзору «еще один сюрприз». О чем именно идет речь, не уточняется.

Ранее Роскомнадзор поручил провайдерам заблокировать доступ к официальному сайту Навального, так как политик не удалил материалы расследования о совместном отдыхе на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки.

Источник: Twitter