Ответ сторонников Навального Роскомнадзору
Сторонники Алексея Навального открыли доступ к зеркалам официального блога политика на поддоменах сайта fuckrkn.org.
Пользователи уже начали использовать возможность указать любой поддомен для выражения своих политических взглядов.
В ближайшее время сторонники Навального обещают Роскомнадзору «еще один сюрприз». О чем именно идет речь, не уточняется.
Ранее Роскомнадзор поручил провайдерам заблокировать доступ к официальному сайту Навального, так как политик не удалил материалы расследования о совместном отдыхе на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки.
Источник: Twitter
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