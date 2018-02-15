Федеральное агентство научных организаций ответило на открытое письмо с жалобой на состояние науки, которое члены Российской академии наук адресовали президенту страны Владимиру Путину.

Письмо опубликовали в конце декабря 2017 года. В нем сообщалось о неэффективности ФАНО, появившегося в результате реформы РАН. Авторы письма считают, что она привела к созданию недееспособной системы по управлению наукой.

ФАНО ответило на претензии спустя два месяца. В ответе указано, что требования ученых, в частности возврат научных институтов в ведомство РАН, неосуществимы, так как противоречат законам и указам президента. При этом в организации заявили, что «всегда готовы к конструктивному диалогу» в рамках действующего законодательства.

«Клуб 1 июля», в котором состоят выступающие против реформы ученые РАН, охарактеризовали ответ ФАНО как «масштабный обман» и «преступление против государства». Их возмутило мнение чиновников, что ученым «жить стало лучше, жить стало веселее». Авторы письма собираются направить Путину повторное обращение.

Источник: «Коммерсантъ»