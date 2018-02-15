В Минобороны хотят запретить военнослужащим использовать смартфоны, а также аппараты с функцией фото- и видеосъемки.

Вместо них предлагают использовать кнопочные телефоны стоимостью от 688 до 2 313 рублей. Уже составлен список из 11 устройств. В них нет функции определения геолокации и камеры, но есть фонарик, календарь, встроенный будильник, а также функция отправки СМС.

По данным газеты «Коммерсантъ», ведомству не нравится, что солдаты делают на телефоны фото, которые потом оказываются в интернете. Например, в Сеть попали фото авиабазы в сирийском Хмеймиме после обстрела боевиками. На них видны поврежденные самолеты, хотя в Минобороны утверждали, что техника не пострадала.

В ведомстве также заявили, что, несмотря на запрет, совсем отказываться от смартфонов не придется. Достаточно будет перевести аппарат в беззвучный режим, а с собой носить кнопочный телефон, который в случае проверки можно будет показать начальству.

Источник: «Коммерсантъ»