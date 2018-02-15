Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал возможное введение новых санкций против России со стороны США.

Это в значительной мере внутриамериканская проблема. Это проблема борьбы американского истеблишмента с президентом Трампом. Пусть у них голова болит, мы готовы к любым решениям. дмитрий медведев , премьер-министр России

Медведев подчеркнул, что не видит существенных угроз для экономики от санкций.

Ранее Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад, в который вошли имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 человек. Позднее Министерство финансов США объявило, что опубликованный недавно «кремлевский доклад» был неверно интерпретирован.

В качестве ответа на американский документ Кремль готовит законопроект, закрепляющий понятие «вмешательство в суверенитет страны». Вмешательством во внутренние дела будут считаться «не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны», в том числе стремление нарушить естественный ход политического процесса.

Госдепартамент США объявил, что начиная с 30 января Вашингтон может вводить санкции против иностранных компаний или людей «за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора».

Источник: РБК