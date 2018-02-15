Борис Гребенщиков раскритиковал биографический фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, рассказывающий о жизни лидеров групп «Кино» и «Зоопарк» Виктора Цоя и Майка Науменко.

Основатель «Аквариума» назвал сценарий картины «ложью от начала до конца». Гребенщиков отметил, что его «писал человек с другой планеты». В те времена он бы работал в КГБ, добавил Гребенщиков.

Герои картины похожи «каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им... (заняться сексом. — Прим. ред.). Я лично знал людей, о которых снял фильм Серебренников. Ничего общего с героями его картины они не имеют», — заявил Гребенщиков.

Музыкант пожелал Серебренникову поскорее оказаться на свободе. Он напомнил, что каждый в России, кто берет по роду своей деятельности деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.

Ранее сообщалось, что находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм «Лето» о Викторе Цое, над которым работал до задержания.

Источник: «Фонтанка.ру»