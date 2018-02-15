Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Отъезд Али Феруза

Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию. Сотрудники центра временного содержания иностранных граждан доставили журналиста в аэропорт Шереметьево, где он сел на самолет до Франкфурта-на-Майне.

Блокировка сайта Навального

Официальный сайт оппозиционера Алексея Навального оказался недоступен пользователям из России. По словам самого политика, его заблокировали по требованию Роскомнадзора из-за отказа удалить материалы расследования о Приходько и Дерипаске.

Запрет мобильников в армии

В Минобороны хотят запретить военнослужащим использовать смартфоны, а также аппараты с функцией фото- и видеосъемки. Вместо них предлагают использовать кнопочные телефоны стоимостью от 688 до 2 313 рублей. Уже составлен список из 11 устройств. Ведомству не нравится, что солдаты делают на телефоны фото, которые потом оказываются в интернете.

Угрозы студентам ВГИКа

Студентов ВГИКа обязали посетить лекцию министра культуры Владимира Мединского, назначенную на сегодня, 15 февраля. Согласно документу, деканы факультетов ВГИКа должны «обеспечить присутствие студентов и педагогов» на встрече с министром. К отсутствующим, которых будут проверять по спискам, пообещали применить «жесткие дисциплинарные меры».

Привилегии участников ЧМ-2018

Правительство разрешило делегациям и участникам чемпионата мира по футболу двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Разрешение будет действовать с 1 июня по 17 июля.

Новое поп-ап-пространство New Balance

15 февраля американский производитель одежды New Balance откроет новое поп-ап-пространство в центре Москвы по адресу: Столешников переулок, 10, строение 1. В NB Residence можно будет приобрести обувь, одежду и аксессуары не только из базовой коллекции, но и из лимитированных, в том числе посвященных Москве.