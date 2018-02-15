В подвале здания Политехнического музея в центре Москвы произошло обрушения грунта. Один рабочий погиб.

«При проведении работ по реконструкции здания Политехнического музея произошло обрушение грунта в подвале. Предварительно, погиб один рабочий, еще два госпитализированы», —рассказали в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации.

Площадь обрушения составила 6 квадратных метров.

Здание Политехнического музея находится на Новой площади. Сейчас там ведется реконструкция. Она продлится до 2019 года.

Источник: РБК