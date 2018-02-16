Роспотребнадзор предупредил туристов о продолжающейся вспышке лихорадки Ласса на территории Нигерии.

Заболевание уже охватило 15 штатов из 36. Только с начала года вирусом заразились 77 человек, а общее количество заболевших достигло 108, включая 31 случай со смертельным исходом.

Ведомство отметило, что болезнь начала распространяться в течение всего года, а не только в сезон дождей. Россиян попросили учитывать данную информацию при планировании поездок.

Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание, поражающее органы дыхания, почки и центральную нервную систему.

Источник: Роспотребнадзор