В МВД хотят лишать водительских прав на срок от года до полутора лет за нарушение более трех раз в течение года одних и тех же пунктов ПДД.

Сейчас предлагается внести соответствующее дополнение в Кодекс об административных правонарушениях. При этом нарушение ПДД не будет считаться повторным, если зафиксировано камерами.

В МВД также планируют увеличить штраф за вождение без прав. Сейчас за это нарушение грозит штраф до 15 тысяч рублей. Его предлагается повысить до 30 тысяч рублей.

Источник: ТАСС