Сервис «Яндекс.Такси» опубликовал видео с демонстрацией испытаний своего беспилотного автомобиля на улицах Москвы.

Машина может «увидеть» сигнал светофора, даже когда его не видит водитель из-за преград. Она также умеет без снижения скорости объезжать пешеходов, ездит с разной скоростью по узким и широким улицам, а также замечает, когда нужно пропустить создающие помеху справа автомобили.

Как компания получила разрешение на тестирование беспилотного автомобиля на улицах Москвы, не уточняется.

По словам представителя «Яндекс.Такси», такие поездки проводятся в столице с декабря 2017 года. Пока в ходе них не было ни одного ДТП.

Источник: Tj