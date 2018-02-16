В мобильное приложение «Помощник Москвы» к концу года добавят возможность сообщать о нарушениях правил стоянки на местах для такси, электрокаров и людей с ограниченными возможностями.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, новый функционал приложения позволит любому жителю Москвы принимать участие в приведении дорожного движения в порядок и повышении уровня безопасности столицы.

Сейчас в Москве располагается более 400 стоянок для такси и семь парковочных мест для электромобилей.

Приложение «Помощник Москвы» для жалоб на нарушения ПДД запустили в столице летом 2015 года. Сервис позволяет фиксировать случаи неоплаты парковки и сообщать об автомобилях, припаркованных в зоне запрещающих знаков, а также на газонах и пешеходных переходах. В ноябре приложение дополнили функцией фиксации нарушений на парковках для инвалидов.

Источник: официальный сайт мэра Москвы