Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков призвал москвичей проверить, не содержатся ли на сайте городского Фонда медстрахования записи об услугах поликлиник, которые им на самом деле не предоставляли.

Политик решил проверить данные по наводке Telegram-канала «Лужков позвонит». Он не нашел в своем профиле фиктивных записей, но привел в пример своего пресс-секретаря, который давно не посещал поликлиник. Судя по данным с сайта, в мае 2017 года он проходил диспансеризацию, стоимость которой оценили в 825 рублей.

«Там 800 рублей, здесь тысяча — а в сумме это украденные миллиарды рублей», — отметил Гудков. Он считает, что исключительно благодаря подобному мошенничеству мэрия Сергея Собянина создает видимость успешной деятельности.

Источник: Дмитрий Гудков