Сотрудники Института научной информации по общественным наукам заявили, что их принуждают переводиться на 0,3 от полной ставки, чтобы создать видимость выполнения «майских указов» президента.

В них прописано, что зарплата научного сотрудника должна рассчитываться как 200 % от среднего заработка по региону. Снижение ставки до 0,3 увеличит зарплатный показатель до 150%, но фактически ничего не изменится.

Предполагается, что эти манипуляции нужны, чтобы убедить окружающих, что указы президента выполняются, так как на реальное увеличение зарплат ученым не выделили финансирования. Официально Федеральное агентство научных ассоциаций, курирующее работу РАН, не направляло распоряжений о сокращении ставок, но оно может прибегнуть к санкциям в случае отказа от выполнения этих требований.

На ученом совете врио директора ИНИОН пообещал вернуть сотрудникам полную ставку после президентских выборов.

Ранее о такой же ситуации сообщили сотрудники Полярного геофизического института в Мурманской области.

Источник: «Коммерстантъ»