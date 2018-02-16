Первые пять семей из домов, подлежащих расселению по программе реновации, подписали договор мены и получили ключи от новых квартир.

Согласившиеся на переселение горожане проживают в домах № 3 и 5 по улице Константина Федина. Уже 17 февраля они могут начать переезд в 18-этажную новостройку по адресу: 5-я Парковая улица, дом № 62б. При необходимости новоселы могут обратиться за бесплатной помощью к властям.

В столичном департаменте городского имущества уточнили, что согласие на переезд уже дали 119 из 158 семей с улицы Федина. Из них 84 собрали все необходимые документы.

Новоселы могут либо переехать самостоятельно, либо написать заявку в Центре информирования на бесплатную помощь для переезда, уточняется в сообщении.

Ранее The Village рассказывал, как проходил осмотр квартир в первом подготовленном для переселенцев доме и какие еще дома достанутся участникам программы реновации.

Источник: ТАСС