В России представили единую биометрическую систему идентификации личности, которую официально запустят 1 июля.

Система будет использовать голос и фото клиента для поиска информации о нем в базе. Это позволит увеличить точность идентификации и повысить защищенность услуг при совершении электронных сделок.

Пока сбор данных осуществляется бесплатно. В будущем компании будут отчислять 200 рублей за человека в адрес оператора системы. Половину получит банк, который осуществлял первичный сбор биометрических данных. Оставшиеся 100 рублей поделят сам оператор, портал госуслуг и другие участники процесса.

Сейчас ЕБС тестируют более 20 российских банков. К моменту начала эксплуатации системы Центробанк может скорректировать их список.

Источник: «Москва»