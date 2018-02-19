В День защитника Отечества в центре Москвы ограничат дорожное движение. Это связано с демонстрацией и митингом, которыми отметят 100-летие Советской армии и Военно-морского флота.

Так, в 10:00 перекроют Страстной бульвар от дома 2 до пересечения с Петровкой. В 12:00 ограничат движение на Петровке — от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом. В 12:45 нельзя будет проехать по Театральному проезду в районе пересечения с Петровкой.

Возобновится движение по мере прохождения праздничной колонны. Последний из участков станет свободным для автомобилистов около часу дня.

Ранее сообщалось, что с 23 по 25 февраля парковаться в столице можно будет бесплатно.

Источник: «Российская газета»