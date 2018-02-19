Как будет выглядеть железнодорожная станция Варшавская
`До конца 2018 года в Москве построят железнодорожную станцию Варшавская.
Архитектурная конструкция будет иметь асимметричную форму и состоять из ломаных линий. Фасады станции выкрасят в красный цвет, оформят орнаментом из белых и черных стрелок, символизирующих скорость движения поездов.
«При разработке архитектурного решения для станции Варшавская авторы проекта стремились повторить идеи художников-авангардистов XX века. В их числе Любовь Попова, Казимир Малевич, Эль Лисицкий», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
Дизайн платформы станции выполнят в красном и сером цветах, колонны, поддерживающие крышу, будут в форме ромбов.
Со станции Варшавская организуют переход на станцию МЦК «Верхние Котлы» по принципу «сухие ноги».
Источник: официальный сайт мэрии Москвы
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