`До конца 2018 года в Москве построят железнодорожную станцию Варшавская.

Архитектурная конструкция будет иметь асимметричную форму и состоять из ломаных линий. Фасады станции выкрасят в красный цвет, оформят орнаментом из белых и черных стрелок, символизирующих скорость движения поездов.

«При разработке архитектурного решения для станции Варшавская авторы проекта стремились повторить идеи художников-авангардистов XX века. В их числе Любовь Попова, Казимир Малевич, Эль Лисицкий», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Дизайн платформы станции выполнят в красном и сером цветах, колонны, поддерживающие крышу, будут в форме ромбов.

Проектное решение / mos.ru Проектное решение / mos.ru

Со станции Варшавская организуют переход на станцию МЦК «Верхние Котлы» по принципу «сухие ноги».

Источник: официальный сайт мэрии Москвы