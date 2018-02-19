На вторичном рынке Москвы появились предложения по продаже недвижимости за биткоины.

В агентстве Savills сообщили, что владелец полностью готовой к проживанию элитной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Баркли парк» в районе проспекта Мира готов обменять ее на криптовалюту.

Стоимость объекта в рублях составляет около 85 миллионов, в долларах — чуть больше полутора миллионов. Сумма сделки в биткоинах не указана в связи с сильными колебаниями курса. Конечную цену необходимо согласовывать с владельцем жилья. По текущему курсу квартира обойдется примерно в 136,87 BTC.

В 2017 году компания Kalinka Group уже рассказывала, что один из ее клиентов продает особняк в поселке Николино за 3 тысячи BTC. При этом ее представители подчеркивали, что даже в случае заключения сделки в криптовалюте услуги агентства потребуется оплатить в рублях.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: anycoin.news