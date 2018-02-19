Пригородная компания «Центральная ППК», обслуживающая пассажиров Московской железной дороги, подсчитала, сколько человек оштрафовали за безбилетный проезд в 2017 году.

12 080 штрафов за безбилетный проезд выписали контролеры пригородных электричек в 2017 году

Оплаченные 467 пассажирами штрафы принесли в бюджет столицы 510 тысяч рублей.

В ЦППК также подчитали, что ежедневно проезд не оплачивают около 15 % пассажиров. «Подсчитать точное количество „зайцев“ затруднительно: многие не имеют при себе паспорта или отказываются его предъявлять. Кто-то предпочитает перемещаться из вагона в вагон и может бегать так хоть всю дорогу. Кто-то оплачивает только часть маршрута. Обычные мошенники используют поддельные документы», — рассказал директор по продажам «Центральной ППК» Сергей Русов.

Согласно действующему законодательству, контролер имеет право не только проверить проездные документы и применить денежные санкции, но и в случае отказа от оплаты высаживать «зайцев» с участием полиции.

Источник: «Центральная ППК»