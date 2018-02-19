Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет оплачивать государственные и муниципальные услуги через многофункциональные центры.

Раньше оплатить госуслуги можно было только в отделениях банков, банкоматах или платежных терминалах. При этом оплатить услуги таким способом не было, например, у жителей малонаселенных пунктов.

Также документ подразумевает, что теперь многофункциональные центры смогут создаваться только в форме государственного или муниципального учреждения.

Источник: Портал правовой информации