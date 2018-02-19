Основанный россиянами кипрский видеохостинг с короткими зацикленными клипами Coub представил «Генератор дебатов-2018».

Сервис генерирует отрывки выступлений двух кандидатов в президенты и выдает пользователю получившийся короткий ролик.

Для создания коуба нужно выбрать кандидата, после чего его случайно выбранная цитата получит реакцию другого участника президентской гонки. По словам разработчиков, каждый ролик, а их в итоге может получиться более 250 тысяч, уникальный.

Пользователям предлагают сохранять лучшие раунды дебатов и выкладывать в соцсети.

Источник: Coub