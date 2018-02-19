Международный московский кинофестиваль, который состоится с 19 по 26 апреля, объявил набор волонтеров.

В команду ищут работников в службы перевода, аккредитации, информации, пресс-центр и в международный отдел. Соискатель должен на высоком уровне владеть иностранными языками. По всем направлениям работы будет проводиться обучение.

Среди обязанностей волонтеров, например, сопровождение делегации фильмов-участников фестиваля, перевод интервью, помощь иностранным гостям, подготовка кинозалов, работа с базой данных, выдача аккредитации, составление пресс-релизов и размещения гостей.

Для участия в фестивале нужно заполнить анкету и отправить ее по адресу: [email protected] После этого с желающим свяжутся по телефону и назначат собеседование. Кандидатов, успешно прошедших отбор, направят на тренинг и инструктаж. Откликнуться можно до 10 марта.

Источник: Telegram