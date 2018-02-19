Аналитическое агентство «ТурСтат» представило лидеров внутренного туризма в России в 2017 году. Самыми популярными направлениями в прошлом году, согласно исследованию, стали Кубань, Подмосковье и Крым.

Подмосковье за год посетило 14,1 миллиона туристов, а Крым — 5,4 миллиона. Больше всего путешественников — 15,8 миллиона — отправились отдыхать в Краснодарский край.

В десятку самых популярных направлений у туристов российских регионов вошли, в том числе, Приморье, Татарстан, а также Владимирская, Ярославская область, Вологодская, Тюменская и Калужская области.

Источник: Агентство «Москва»