Посол Австралии — об убранном за ночь снеге после жалобы Собянину
После жалобы посла Австралии мэру Москвы Сергею Собянину нечищенный 17 дней снег в Кропоткинском переулке убрали. Об этом австралиец написал в своем Twitter-аккаунте.
Питер Теш поблагодарил Собянина и дворников, которые за одну ночь убрали весь снег в переулке.
После поста Теша жители Москвы попросили посла Австралии приехать и в другие районы столицы для решения вопроса с неубранным снегом.
Источник: Twitter
КомментарииПодписаться