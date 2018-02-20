После жалобы посла Австралии мэру Москвы Сергею Собянину нечищенный 17 дней снег в Кропоткинском переулке убрали. Об этом австралиец написал в своем Twitter-аккаунте.

Питер Теш поблагодарил Собянина и дворников, которые за одну ночь убрали весь снег в переулке.

Вопрос задан - ответ получен: спасибо @MosSobyanin и особое слово благодарности дворникам, которые всю ночь трудились. pic.twitter.com/QyWb3GGxd3 — Peter Tesch (@PosolAustralia) 20 февраля 2018 г.

После поста Теша жители Москвы попросили посла Австралии приехать и в другие районы столицы для решения вопроса с неубранным снегом.

Господин посол, не могли бы вы приехать в район Лефортово и точно так же пожаловаться мэру?) — george solo (@gsolo_tw) 20 февраля 2018 г.

Источник: Twitter