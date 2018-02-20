Московский зоопарк открывает курсы для владельцев домашних животных
В Академии Московского зоопарка запустят курсы для владельцев домашних животных.
Занятия рассчитаны на начинающих — тех, у кого дома уже есть какая-то живность, а также тех, кто только планирует завести питомца. Специалисты расскажут, как правильно содержать домашних животных, и напомнят азы биологии.
Курс будет состоять из нескольких циклов, посвященных отдельным группам животных. В каждый цикл войдут четыре встречи, по одной в неделю. Запись на курсы откроется 1 марта, а занятия для первых групп начнутся в апреле-мае.
Источник: Московский зоопарк
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