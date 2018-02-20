В Академии Московского зоопарка запустят курсы для владельцев домашних животных.

Занятия рассчитаны на начинающих — тех, у кого дома уже есть какая-то живность, а также тех, кто только планирует завести питомца. Специалисты расскажут, как правильно содержать домашних животных, и напомнят азы биологии.

Курс будет состоять из нескольких циклов, посвященных отдельным группам животных. В каждый цикл войдут четыре встречи, по одной в неделю. Запись на курсы откроется 1 марта, а занятия для первых групп начнутся в апреле-мае.

Источник: Московский зоопарк