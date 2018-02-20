Сколько обвиняемых суды оправдали в 2017 году
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал, как часто россиян признают виновными в уголовных преступлениях.
0,3 %
обвиняемых
суды оправдали в 2017 году
За прошедший год из 958 тысяч обвиняемых оправдали всего 2,9 тысячи человек. При этом среди подсудимых, чьи дела рассматривали присяжные, доля оправданных составила около 10 %. Однако в дальнейшем апелляционная инстанция отменила оправдательные приговоры для трети россиян, которых присяжные признали невиновными.
Большую часть обвиняемых (78 %) осудили, в то время как каждого пятого освободили от уголовного наказания. Кроме того, суды смягчили обвинения, предъявляемые следствием и прокуратурой, для 2,4 % подсудимых.
Две трети обвиняемых полностью признали свою вину, поэтому их дела рассматривали в особом порядке без изучения доказательств.
Источник: «РБК»
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