В Москве построили четыре новые улицы — одну в Хорошевском районе и еще три в районе проспекта Вернадского.

Улица в Хорошевском районе расположена около комплекса зданий ЦСКА и названа в честь баскетбольного тренера Александра Гомельского.

Один из проектируемых проездов на западе столицы получил имя первооткрывателя и географа Петра Семенова-Тян-Шанского. Другому участку дали имя другого географа, Михаила Певцова. Еще один безымянный проезд назвали именем метеоролога Александра Воейкова.

Источник: официальный сайт мэра Москвы