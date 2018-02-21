Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал распоряжение о проведении сессии в обычные сроки. Ранее в университете планировали сократить учебный семестр и временно закрыть общежития из-за чемпионата мира по футболу.

О решении ректората сохранить традиционные сроки сессии стало известно во время акции студентов университета, которые планируют передать 3,5 тысячи подписей против установки фан-зоны ЧМ-2018 возле главного корпуса МГУ.

Инициативная группа вуза заявила, что Садовничий пытается «загасить протест», однако «перепутал следствие и причину». Студенты, собравшиеся в главном здании университета, продолжают ждать встречи с ректором или открытия прохода к ректорату.

Ранее администрация МГУ объявила намерение студентов встретиться с ректором вуза Виктором Садовничим «попыткой дезорганизации работы» университета. На девятом этаже главного здания МГУ, где располагается ректорат, выставили сотрудников ЧОП, отключив лифты и закрыв одну лестницу.

Накануне полиция задержала студента МГУ Артема Егорова во время сбора подписей против установки фан-зоны чемпионата мира по футболу возле главного корпуса университета.

Активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик кампуса.

Источник: инициативная группа МГУ