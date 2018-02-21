1 марта в Москве открывается первое флагманское заведение итальянского бренда Campari Bar. Заведение расположится по адресу: Большая Садовая улица, 5, гостиница «Пекин», 12–13 этаж.

На открытие свои сеты сыграют участники проекта Sound Up. На мероприятии состоится показ короткометражки «Легенда красной перчатки» c Зои Салдана в главной роли.

В одном из пространств Campari Bar состоится иммерсивный перформанс от режиссера Юрия Квятковского. Под его руководством будет работать Campari Secret Room.

Гости вечеринки смогут попробовать блюда от бренд-шефа заведения Мирко Калдино, итальянского повара, обладателя трех звезд Мишлен.

Вечеринка продлится с 20:00 до 02:00. На входе будет работать фейсконтроль. Дресс-код: Red&Black Cocktail.

Источник: Campari Bar