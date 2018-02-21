Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев провели пикеты у главного здания ФСБ в Москве.

Правозащитники требуют от ФСБ прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга, обвиняемых в планировании терактов и вооруженного мятежа.

Также Ганнушкина и Пономарев потребовали отстранить следователей, которые сейчас расследуют дело антифашистов, а само дело передать с местного на федеральный уровень.

Ранее столичная полиция завела дело о вандализме (статья 214 УК) после акции в поддержку петербургских и пензенских антифашистов.

10 февраля московские анархисты и антифашисты прошли по Мясницкой улице с баннером «ФСБ — главный террорист». Они выступили против уголовного дела о «террористическом сообществе», по которому арестованы антифашисты в Пензе и Петербурге.

Петербургских левых активистов Виктора Филинкова и Игоря Шишкина обыскали в ночь на 26 января, позднее мужчин арестовали. По версии следствия, антифашисты готовили насильственный захват власти и вооруженный мятеж. Их дело засекретили.

Источник: Медиазона