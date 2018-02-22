Федеральная антимонопольная служба отвергла обвинение Фонда борьбы с коррупцией в краже результатов расследований.

Как пояснило ведомство, стандартный срок расследования по картелям составляет три месяца, но «этого бывает недостаточно для полноценного расследования в случае крупных картелей». Поскольку служба обязана дать ответ заявителю по истечении трех месяцев, она сообщает, что за прошедшее время нарушений не обнаружено. Однако расследование на этом не заканчивается.

«Так что отнимать лавры у ФБК никто не хочет и специально расследования не затягивает», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне ФБК обвинил ФАС в присваивании результатов расследований. По словам юриста фонда Любови Соболь, ведомство отказывает в возбуждении дел по заявлениям ФБК, после чего возбуждает дела по собственной инициативе. При этом фонд не может контролировать расследование без статуса заявителя.

Источник: «Дождь»