Ростуризм попросил туроператоров остановить продажи билетов на рейсы авиакомпании Azur Air.

Ведомство напомнило, что в начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта перевозчика. Если компания не устранит нарушения в срок, 21 марта она может прекратить полеты.

Ростуризм не может юридически устанавливать ограничение продаж туров, однако в агентстве считают опасным продолжение продажи билетов Azur Air, так как это может привести к массовым нарушениям прав туристов.

В компании заявили, что перевозчик не оформлял авиабилеты на рейсы с вылетом после 19 марта. Там также отметили, что 14 февраля Azur Air подала в Росавиацию заявку на снятие ограничения вместе с пакетом документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений.

Несмотря на это, туроператоры продолжают продавать путевки, включающие в себя перелеты Azur Air после 19 марта. Например, на сайте туроператора AnexTour доступны соответствующие туры в Таиланд.

По данным Росавиации, Azur Air занимает восьмое место по объему авиаперевозок в стране. В 2017 году компания перевезла 3,7 миллиона пассажиров.

Источник: «РБК»