Вечером 21 февраля в отделе полиции № 23 на улице Дыбенко умер мужчина, задержанный за административное правонарушение. Прибывшие в отделение врачи констатировали смерть около 22:20.

После задержания мужчина вел прямую интернет-трансляцию из полицейской машины. Он заявил, что полицейские избили его, и продемонстрировал раны на ногах.

Тело петербуржца нашли «с телесными повреждениями, характерными для удушения», заявили в Следственном комитете. В ведомстве считают, что мужчина совершил самоубийство.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. Полиция проводит служебную проверку.

Источники: пресс-служба регионального управления МВД, «78.ru», пресс-служба Следственного комитета