Мировой суд Дорогомиловского района Москвы оштрафовал кинотеатр «Пионер» Александра Мамута еще на 180 тысяч рублей за показ фильма «Смерть Сталина».

Два сеанса комедии, которую лишили прокатного удостоверения незадолго до премьеры, состоялись 25 января, а еще один — 26-го. Ранее стало известно, что за первый сеанс компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Такую же сумму суд решил взыскать и за второй показ фильма. Штраф же за демонстрацию «Смерти Сталина» 26 января уменьшили на 20 тысяч рублей, так как адвокаты напомнили, что наказание должно быть соразмерно общественному вреду.

Адвокат Юлий Тай, представляющий в суде интересы «Пионера», заявил, что министерство культуры «заведомо хотело наказать» кинотеатр, которому до сих пор не предоставили копии решения об отзыве у «Смерти Сталина» прокатного удостоверения. «Понятно, что это личное решение Мединского. Я сочувствую своим коллегам из Минкульта, потому что им нужно как-то оформить это решение», — добавил он.

На суде присутствовали только представители «Пионера». Юристы министерства не явились.

В конце января Минкультуры отозвало у комедии «Смерть Сталина» прокатное удостоверение. Такое решение глава ведомства Владимир Мединский объяснил наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре 2017 года министр заявлял, что Минкультуры не планирует запрещать показ картины.

Кинотеатр «Пионер», принадлежащий бизнесмену Александру Мамуту, не стал отменять продажу билетов на «Смерть Сталина», после чего Минкультуры пригрозило ответственностью за показ фильма. На следующий день после премьеры комедии в «Пионер» пришла полиция.

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Источник: «Коммерсантъ»