Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышках сальмонеллеза в 22 штатах США.

Большинство случаев заражения зарегистрировано в штатах Айова и Миннесота, там инфицировано почти 100 человек. Еще 28 случаев заболевания обнаружены в Нью-Йорке, Калифорнии, Флориде, Луизиане, Массачусетсе, Пенсильвании, Орегоне, Колорадо, Алабаме, Аризоне, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Северной Дакоте, Огайо, Оклахоме, Теннеси, Юте, а также в Северной и Южной Каролине.

Причиной заболевания стало применение препарата «Кратом», продающегося в аптеках ряда штатов, и заражение куриного салата фирмы Fareway Stores Inc. Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее россиян предупредили об эпидемии гриппа в США.



Источник: Роспотребнадзор