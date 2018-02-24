В интернете появился сервис утилизации подарков на 23 Февраля «23 на 8». С его помощью можно с доплатой обменять банальные подарки на 23 Февраля на букет роз к 8 Марта.

По словам авторов проекта, их предложение позволяет выгоднее приобрести цветы, а также «не нужно ломать голову над подарком 8 Марта. Ведь ваша девушка тоже не особо заморачивалась».

К обмену принимаются дезодоранты, носки, пены для бритья, гели для душа, бритвенные станки и кружки. Согласно тарифам, носки и дезодорант с доплатой в 500 рублей обменяют на букет из 11 роз.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку на сайте, после чего за ненужным товаром и деньгами придет курьер. Он же к 8 Марта доставит букет.

Сервис работает только по Москве. Все полученные вещи создатели «23 на 8» планируют продать на «Авито».