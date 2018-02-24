Американские ученые выяснили, что запойный просмотр сериалов и фильмов повышает риск возникновения тромбоза — закупорки сосудов, затрудняющей ток крови.

В рамках эксперимента 15 тысяч людей старше 24 лет распределили на четыре группы в зависимости от привычки смотреть телевизор. После сравнения жизненных показателей выяснилось, что у людей, которые смотрят сериалы и фильмы запоем, риск образования тромбоза в 1,7 раз выше, чем у остальных участников исследования. Наиболее подвержены заболеванию люди старше 60 лет.

Болезнь развивается из-за ведения преимущественно сидячего образа жизни, в результате чего нарушается кровообращение. Проблему не решить с помощью частых тренировок и физических упражнений. Единственный шанс избежать тромбоза — изменить привычку и смотреть сериалы порционно.

Источник: «Афиша»