МЧС России в очередной раз зафиксировало превышения предельно допустимых концентраций водорода на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе.

Сейчас сотрудники МЧС контролируют обстановку на полигоне.

В последний раз граждане жаловались на запах сероводорода 6 февраля. Тогда в ведомстве сообщили, что не обнаружили превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе.

С начала декабря жители Москвы и Подмосковья уже более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура называла источником запаха на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов «Кучино».

The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

The Village уже рассказывал, как столица атакует область отходами и когда это закончится.

Источник: РБК