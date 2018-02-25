Воскресенье, 25 февраля, стало самым морозным днем в Москве с начала зимы.

Температура воздуха в ночь на воскресенье опустилась до минус 18,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье днем в Москве потеплеет до минус 7-9 градусов. В ночь на понедельник похолодает до минус 22-24, а в Подмосковье — до минус 32 градусов.

Предыдущий минимум был зафиксирован 23 февраля — минус 18,7 градуса. Температурный рекорд для 25 февраля установлен в 1893 году — минус 35,6 градусов.

Гидрометцентр с 22 февраля объявил в столичном регионе оранжевый уровень опасности.

Всего есть пять уровней опасности, оранжевый является предпоследним и характеризуется как «вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба»

Источник: Интерфакс