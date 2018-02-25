Художница Валерия Фортуна рассказала, что журнал Maxim и сообщество «Только для взрослых» скопировали ее стикеры для Telegram.

Фортуна посоветовала авторам «работать самим, а не сидеть на шее».

Она сравнила свои рисунки со стикерами с призывами идти на выборы. Для наглядности она использовала подписи в стиле мема «Chanel vs Walmart», когда что-то качественное сравнивают с чем-то некачественным.

Стикеры «Election girl» появились во «ВКонтакте» 24 февраля.

Источник: Tj